تحويلات مرورية جديدة بعد غلق محور حسب الله الكفراوي في القاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة أعلى محور حسب الله الكفراوي بمنطقة نيركو المعادي عند تقاطعه مع شارع المتنبي، مما يستلزم الغلق الكلي لمحور حسب الله الكفراوي.

إجراء تحويلات مرورية ببعض المناطق

يتم تنفيذ الأعمال في مدة زمنية ليلتان ليلاً فقط يومي الجمعة والسبت الموافقين (18، 19 /2023/8) ابتداءً من الساعة 12.05 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

- القادم من محور حسب الله الكفراوي يسلك منزل كوبري حسب الله الكفراوي تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادي.

- القادم من شارع اللاسلكي يسلك شارع نجيب محفوظ (مساكن نيركو) فمناطق الأوتوستراد.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.