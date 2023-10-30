إعادة فتح طريق «شرم الشيخ- دهب».. تحويلات مرورية في الاتجاهين

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، إعادة فتح طريق «شرم الشيخ- دهب» أمام حركة السير بدءا من الساعة 10 مساء أمس، كما جرى عمل تحويلات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء، كالتالي:

1- تحويل الاتجاه من شرم الشيخ إلى دهب، من الكيلو 23 إلى الكيلو 40 في الاتجاه المعاكس.

2- تحويل الاتجاه من دهب إلى شرم الشيخ، من الكيلو 60 إلى الكيلو 53 في الاتجاه المعاكس، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة حركة السير بالطريق، كما أشارت الهيئة إلى أن باقي المسافات من الطريق تعمل بصورة جيدة.

جدير بالذكر أنه كان جرى غلق طريق «شرم الشيخ- دهب» في المسافة من الكيلو 16 حتى الكيلو 35 من دهب الساعة 4:15 عصر أمس، في الاتجاهين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بسبب السيول على الطريق، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.