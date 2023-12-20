«كميت» أول موظفة إلكترونية في مصر.. «تجيب على أي استفسار»

تخيل أن تذهب إلى مصلحة حكومية وبدلا من التعامل مع «مدام سعاد اللي في الدور التالت»، وجدت موظفة إلكترونية تجيب على كل أسئلتك، وترشدك لما ينبغي أن تفعله دون أن «تقور الكوسة» أو تضع الأرز في المحشي، هذا الأمر لم يعد بعيد المنال في مصر، لكنه قريبا سيصبح واقعا مع «كميت».

«كميت» هو الاسم الذي أطلقه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أول موظفة إلكترونية في مصر، والتي من خلالها يستطيع المواطن معرفة إجابة أي سؤال يريد الاستفسار عنه.

ولاقت «كميت» إشادة من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والوفد الطلابي المصاحب له من كلية السياسية والاقتصاد، أثناء زيارتهم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الجهاز، وذلك للاطلاع على تجربة الانتقال للعاصمة الإدارية، وملف الإصلاح الإداري، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز.

جاء ذلك بحضور الدكتورة الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسية بالكلية والمشرف الأكاديمي والمنسق العلمي للزيارة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

رئيس جامعة بني سويف: المركزي للتنظيم والإدارة حقق طفرة في الأداء

وخلال اللقاء وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الشكر للدكتور صالح الشيخ على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجهاز والطفرة في أدائه المؤسسي، والذي انعكس بدوره على تحسين بيئة العمل الوظيفية، والتي لمسها بشكل واضح خلال الخمس سنوات الأخيرة، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجامعة والجهاز وتبادل الخبرات للاستفادة من الجانب الأكاديمي بالجامعة والممارسات العملية والتي يقوم بها الجهاز لخدمة قضايا الإصلاح الإداري.‎

تشجيع الطلاب على التدريب

وأكد رئيس الجامعة تشجيعه الطلاب على التدريب بالمؤسسات التي لها علاقة بمجال دراستهم، للاستفادة من الممارسات والخبرات العملية وتعزيزها بالدراسة الأكاديمية، لذا تولي الجامعة أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية المركزية لتدريب الطلاب، مشيداً بتجربة الجهاز في تنفيذ أول موظفة إلكترونية في مصر، وهي (كميت) والتي من خلالها يستطيع الموظف معرفة إجابة أي سؤال يريد الاستفسار عنه. ‎

تعريف الطلاب بإنجازات بلدهم

ورحب الدكتور صالح الشيخ برئيس الجامعة والوفد المرافق له، مثمنا مبادرتهم الطيبة بزيارة الجهاز بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، والتي تهدف إلى تعريف الطلاب بإنجازات بلادهم والنقلة النوعية التي حدثت في آلية عمل الوحدات المركزية بالجهاز الإداري للدولة، داعيًا الجامعات الأخرى، أن تنظم زيارات علمية للعاصمة الإدارية.

إجتماع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئيس جامعة بني سويف

وخلال الزيارة عقد الدكتور صالح الشيخ والدكتور منصور حسن اجتماعا، بحثا فيه تعزيز التعاون المشترك وتتويجه بتوقيع بروتوكول تعاون، تم مناقشة عدد من بنوده، ومنحا تدريبية بالجهاز لعدد من طلاب الجامعة في مختلف التخصصات التي تتعلق بعمله وتخصصاتهم، والتعاون مع كلية علوم الإعاقة بالجامعة ومركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة والذي أنشأه الجهاز ليكون المركز المخصص لامتحان ذوي الإعاقة المتقدمين في مسابقات التوظيف التي ينفذها الجهاز وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.‎

وعقب الاجتماع التقى الدكتور صالح الشيخ، الطلاب بحضور عدد من قيادات الجهاز، وتحدث معهم عن بيئة العمل الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال الموظفين للعمل بمقدار جهاتهم بالعاصمة، إلى جانب الحوافز الحكومية للموظفين المنتقلين كما شرح ملف الإصلاح الإداري وما تحقق فيه من إنجازات.