طلاب جامعة بني سويف الأهلية ينظمون أنشطة ترفيهية لنزلاء دار مسنين

نظم طلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي في جامعة بني سويف الأهلية، أنشطة ترفيهية بإحدى دور المسنين، بالإضافة إلى توزيع الهدايا لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأعلن الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، تنظيم برنامج علم النفس الإكلينيكي زيارة ميدانية لدار المسنين بشرق النيل، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود، وبحضور الدكتورة سهير عبدالباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور منسق البرنامج، والدكتور أشرف شلبي أستاذ مقرر علم النفس الارتقائي.

توزيع هدايا على نزلاء دار المسنين في بني سويف

وأشار رئيس جامعة بني سويف الأهلية خلال تصريحات، اليوم الأربعاء، إلى أن الزيارة تضمنت تنظيم الطلاب أنشطة ترفيهية، وتوزيع الهدايا على نزلاء الدار لإدخال البهجة والسعادة عليهم.

دراسة علمية ميدانية لطلاب برنامج علم النفس

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الهدف من الزيارة تعريف طلاب البرنامج على خصائص مرحلة المسنين، والعوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر سلبًا أو إيجابًا عليهم، والإحاطة ببعض المشكلات النفسية والاجتماعية والبيئية المؤثرة عليهم، مؤكدا حرص الجامعة على تنظيم هذه الزيارات الميدانية التي تترك أثرا جميلاً في نفوس كبار السن وتمنحهم الفرح والسعادة.