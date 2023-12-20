مفتي الجمهورية: الشائعات من أهم وأخطر القضايا في العصر الحالي

شهد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ندوة تثقيفية بعنوان «جيل ضد الشائعات» التي نظمتها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور، وتحت رعاية الدكتور أحمد الطبيب شيخ الأزهر، بالتعاون مع فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمحافظة

ندوة مفتي الجمهورية في البحيرة

وأكد المفتي خلال الندوة أن قضية بناء الوعي ومواجهة الشائعات تُعد من أهم وأخطر القضايا التي تفرضها علينا مستجدات الواقع، ومجريات الأحداث، وما يدور حولنا من أحداث جسام متتالية.

وأوضح أن قضية مواجهة الشائعات تتعلق بالوعي وبالعمل الدؤوب، لمواجهة الجماعات المُغرضة المتطرفة التي تعمل ليلَ نهار من أجل تغييب وعي المواطن وجعله آلة تستقبل بلا تفكير ولا تأمل ما يُلقى لها من شائعات وأفكار.

وأشار إلى أن علماء الشريعة عامة وعلماء الإفتاء بصفة خاصة، وكذلك علماء القانون كلهم معنيون بمتابعة المستجدات التي تدور في الواقع، ومسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن وضع الحلول الناجعة لكافة مشكلات وقضايا العصر المتأزمة، وهم جميعًا على قدر تلك المسؤولية، ولديهم الاستعداد الكامل والتكوين الدقيق والعقلية الواعية التي تسهم بشكل فعال في مواجهة كافة التحديات.

وأضاف أن صانعي حروب الجيل الرابع يستغلون ثورة الاتصالات والمعلومات والتقدم التقني الهائل من أجل تزييف الوعي وزعزعة الأمن العام بترويج الشائعات ونشر الأكاذيب بطريقة احترافية قد يغفل عنها كثير من الناس، إن لم نقم بواجبنا نحوهم بتوعيتهم وتعليمهم المنهجية الصحيحة التي وضعها الإسلام في هذا الشأن.

ومن جهتها أكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية تلك الندوات والمحاضرات التثقيفية في التعريف بتأثير الشائعات على الفرد والمجتمع ، مشيرة إلى ضرورة العمل على بناء الهوية والشخصية المصرية وتنمية الجوانب الوطنية وغرس وتعميق قيم الولاء.

وأشارت نائب محافظ البحيرة الى وعي المواطن المصري بقدر التحديات التي تواجه الوطن، فلم ننتصر إلا بالتعاون والتكاتف ولن نبني وطننا ونتقدم به نحو آفاق التنمية .