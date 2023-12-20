«تعليم الوادي الجديد» تتسلم 2083 «تابلت» لطلاب الصف الأول الثانوي

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، وصول 2083 تابلت تعليمي بمواصفات عالية الجودة لمخازن المديرية بجميع المشتملات، وذلك تمهيدا لتسليمها للإدارات التعليمية خلال ساعات ومنها إلى المدارس الثانوية لتوزيعها على جميع طلاب الصف الأول الثانوي.

استلام أجهزة التابلت داخل مخازن التربية والتعليم بالوادي الجديد

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى ترتيب إجراءات استلام أجهزة التابلت بمخازن المديرية فور وصولها، مؤكدا ضرورة إنهاء إجراءات تسليم جميع الإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعها على المدارس الثانوية بكل إدارة تعليمية.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

ووفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في إطار تعليمات الوزارة، يجرى تسليم التابلت للطلاب عقب الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي، والتي تتضمن الآتي:

- صورة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- صورة شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

- صورة من إقرار استلام التابلت موقعة من ولي أمر الطالب.

- أصل إيصال سداد تأمين رسوم التابلت في مكاتب البريد وصورتين منه.