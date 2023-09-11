كيف تستغل جهاز «التابلت» الخاص بك للدراسة بشكل أفضل؟.. «انجز مهامك»

تشكل معظم الأجهزة اللوحية الحديثة «التابلت» نموذجيًا رائعًا للمواءمة بين حياة الطلاب الأكاديمية، وأنشطتهم اليومية خارج إطار الدراسة، حيث تجمع تلك الأجهزة بين سهولة حملها والتنقل بها، بالإضافة إلى القدرات الوظيفية التي تشبه قدرات الحواسيب المحمولة، وبذلك تتيح للطلاب إطلاق العنان لمهاراتهم الإبداعية وإنجاز المهام المدرسية على اختلافها أثناء التنقل بسهولة.

ونقدم لكم عبر السطور التالية، مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها استغلال الأجهزة اللوحية، في الدراسة الاستغلال الأمثل، لإنجاز المهام على مدار اليوم، وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

خطط ليومك بكل سهولة

من أكثر الأشياء التي يحتاج إليها الطالب وسط ازدحام مهامه المدرسية والحياتية، أن يملك أداة للتخطيط تتسم بالمرونة والتنوع وقدرة التكيف مع الجداول الزمنية والأولويات المتغيرة، وهذا ما يمكن أن يقدمه لك جهاز التابلت Galaxy Tab S9 من سامسونج، وأغلب الأجهزة اللوحية الحديثة الأخرى.

إنجاز مهام متعددة بمهارة عالية

تزدحم حياة الطالب اليومية ما بين الاستعداد وجدولة الحصص الدراسية وتخصيص وقت للأصدقاء؛ ولذا يحتوي الجهاز اللوحي السابق على خاصية تسمىMulti Window، يمكنها أن تمنحك ميزة إنجاز مهام كثيرة في وقت واحد لتضاعف إنتاجك، بينما يُمكنك التعاون مع زميلك بسلاسة لإنشاء مشروع دراسي عبر برنامج Google Meet، في حين تُواصل رسم أفكارك الجديدة وتدوينها في مستند منفصل عبر تطبيق «Samsung Notes».

تدوين الملاحظات يدويا مثل الكتابة على الورق

إذا كنت تمتلك الجهاز اللوحي Galaxy Tab S، فإنك تحظى بامتلاك مفكرة رقمية تمزج بين أفضل مزايا الحاسوب المحمول وتدوين الملاحظات باليد، فمن خلال شاشة «‎NotePaper Screen» يمكنك تجربة الكتابة على الجهاز اللوحي مثل الكتابة على الورق تمامًا.