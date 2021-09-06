«التعليم» تهدي جهاز التابلت لأسرة طالب الثانوية المتوفى بالمنوفية

استقبل أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية، عبد الله مصطفى السيد، ولي أمر طالب بالصف الثاني الثانوي العام، بإحدى المدارس الثانوية العامة التابعة لإدارة الباجور التعليمية لإهدائه جهاز التابلت الخاص بنجله الوحيد للاحتفاظ به، بعدما توفي.

وقدم مدير تعليم المنوفية التعازي لوالد الطالب وأسرته، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان على فقدان وحيدهم.

ولي أمر طالب يطالب بالحصول علي التابلت بعد وفاة ابنه

كان ولي أمر الطالب تقدم بطلب لمدير المديرية يطلب فيه الاحتفاظ بجهاز التابلت الخاص بنجله الوحيد بعد أن توفاه الله كذكرى ولتعلق الأسرة به كما أرسل ولي الأمر استغاثات متكررة عبر بعض المواقع الصحفية حيث قامت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بالتواصل مع الوزارة وتم تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإهداء جهاز التابلت لأسرة الطالب المتوفي للاحتفاظ به.

وزارة التربية والتعليم تهدي جهاز التابلت لطلبة الثانوية العامة

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قررت إهداء جهاز التابلت لطلبة الثانوية العامة الذين أنهوا الدراسة بمرحلة الثانوية العامة تقديرا لهم ولمساعدتهم على استكمال الدراسة بمرحلة التعليم الجامعي .

امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة بالمنوفية

على صعيد مختلف، أدي طلاب الشعبتين العلمي والأدبي امتحانات الدور الثاني أمس الأحد، في مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثان أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، وسط إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، وترأس أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .

وأكد مدير المديرية أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية لرصد أية شكاوى أو معوقات تعرقل انتظام سير العملية الامتحانية.