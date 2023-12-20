«ميكروبيوم» الأمعاء مضاد طبيعي للالتهاب.. هل اضطرابه يؤدي للإصابة بالسرطان؟

توجد في أمعاء الإنسان الكثير من البكتيريا التي تعرف باسم «ميكروبيوتا الأمعاء»، والتي لها تأثيرات مفيدة مضادة للالتهابات، ولكن بعضها يكون ضارًا خاصة حال حدوث اضطراب ميكروبيوم الأمعاء.

الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أكد لموقع «روسيا اليوم»، أن اضطراب ميكروبيوم الأمعاء يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يؤثر الميكروبيوم في عاداتنا الغذائية وصحتنا وتطور الأمراض.

ما هو ميكروبيوم الأمعاء؟

ووفق « مياسنيكوف»، فإن الإكثار من تناول المضادات الحيوية يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في الميكروبيوم الذي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان: «المضاد الحيوي يقتل البكتيريا، أي أنه يقتل الميكروبيوم، الذي يحتوي على بكتيريا جيدة وبكتيريا سيئة، وتسبب اختلال توازنها في الأمعاء».

ومن جهته، أكد الدكتور محمد حسين، استشاري الجهاز الهضمي، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن «الميكروبيوم»، يؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، وأن الاختلالات فى الميكروبيوم يمكن ربطها بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، من اضطرابات الجهاز الهضمي إلى مجموعة واسعة من الأمراض.

أسباب اختلال الميكروبيوم

اختلال الميكروبيوم، ينتج عن انخفاض أعداد البكتيريا المفيدة، وزيادة في نمو تلك التي لديها القدرة على الإضرار بالصحة والمسببة للالتهابات، وفق استشاري الجهاز الهضمي، حيث يؤثر سلبًا على الصحة العامة، ويؤدي إلى الإصابة بأنواع السرطان.

استشاري الجهاز الهضمي، أوضح أيضًا أن بعض الدراسات أثبتت أن خلل أو اضطراب الميكروبيوم يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وأن هناك عدة اعراض تدل على اضطراب ميكروبيوم الأمعاء، من بينها الإسهال، الإمساك، الانتفاخ، حموضة المعدة، وتعب القولون العصبي.

طرق تحسين صحة ميكروبيوم الأمعاء

عدة خطوات نصح بها «حسين»، لتحسين ميكروبيوم الأمعاء، من بينها الحفاظ على نظام صحي متوازن، تناول الفواكه والخضروات الملونة، إضافة إلى تناول الأليفا في نظامك الغذائي، كما نصح بتجنب الإفراط في تناول المضادات الحيوية.