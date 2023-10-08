«الصحة العامة» بالإسكندرية ينظم قافلة طبية وماراثون رياضي في اليوم العالمي للقلب

أطلق المعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية، ماراثون بمناسبة اليوم العالمي للقلب، والذي يعقد للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة هبة محمود القاضي، عميد المعهد، في بيان اليوم، إن الماراثون تم تنظيمه بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، وجمعية «قلوب أصحاء»، ومؤسسة «أنا مصراوية».

يوم القلب العالمي

وأضافت أن الاحتفالية تهدف إلى دعم يوم القلب العالمي، ويستهدف تحقيق وعي عالي لدى المجتمع السكندري، كما يستهدف تعزيز السياحة والمشاركة المستدامة مع البيئة الطبيعية في الإسكندرية، وبالطبع التركيز الأكبر على الصحة العامة والرياضة.

وأعرب الدكتور فهمي شارل، رئيس قسم الصحة المهنية وطب الصناعات بالمعهد، عن سعادته بتنظيم ماراثون رياضي عالمي بهذا الحجم، وهو ما يؤكد قدرة الجامعة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية بالإسكندرية.

تنظيم قافلة طبية

جدير بالذكر أن الماراثون تلاه تنظيم قافلة طبية في إطار المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، أمام مبنى المعهد العالي للصحة العامة، ضمت نخبة من الأطباء المميزين، وقامت بتقديم خدمات الكشف والتحاليل المجانية لعدد كبير من أهالي منطقة الحضرة البحرية بالإسكندرية.

شارك في القافلة الدكتورة إنجي الغيطاني، وكيل المعهد لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نسرين النمر، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.