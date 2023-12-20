جورج كلوني يكشف معاناة ماثيو بيري مع الإدمان: «Friends» لم يمنحه السعادة

تحدث جورج كلوني عن علاقة الصداقة التي جمعته بالممثل الراحل ماثيو بيري بطل مسلسل «Friends» لعقود، قائلا إن الشهرة والنجاح اللذان حققهما له المسلسل لم ينجحا في جلب السعادة التي كان يريدها، على حد تعبيره.

أثناء التروّيج لفيلمه الجديد «The Boys in the Boat»، تحدث جورج كلوني عن علاقته بـ «بيري»، وكيف شهد معاناة الممثل الراحل مع الإدمان، قائلا: «كنت أعرف مات عندما كان عمره 16 عاماً، كنا نلعب بادل معا، كان أصغر مني بحوالي 10 سنوات ولكنه كان طفلاً رائعًا ومضحكًا»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

جورج كلوني يتحدث عن علاقته بـ ماثيو بيري

وقال «كلوني» إنَّ أقصى أحلام «بيري» في ذلك الوقت هي أن يشارك في مسلسل كوميدي ناجح، «كل ما كان سيقوله لنا، أنا وريتشارد كايند وجرانت هيسلوف، هو أنه يريد فقط المشاركة في مسلسل كوميدي، وسيكون بذلك أسعد رجل على وجه الأرض».

وتابع: «على الرغم من أن بيري حصل في النهاية على دور تشاندلر بينج في مسلسل Friends، إلا إنَّه ظل غير سعيد، وعلى الرغم من تحقيق أحلام طفولته، إلا أنه لم يجلب له الفرح أو السعادة أو السلام».

وتحدث عن معانة الممثل الراحل مع الإدمان، «كنا نعلم أنه لم يكن سعيدًا ولم يكن لدي أي فكرة عما كان يفعله، تعاطيه 12 قرصًا من الفيكودين يوميًا وكل الأشياء المفجعة التي تحدث عنها، يؤكّد لنا أن النجاح والمال لا يجلبان لك السعادة تلقائيًا، عليك أن تكون سعيدًا بنفسك وبحياتك».