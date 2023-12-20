انطلاق القوافل التعليمية خلال أيام في البحيرة..أعرف الأماكن

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن القوافل التعليمية، تقدم دورا مهما في تقديم خدمة تعليمية مجانية، وتخفف الأعباء عن كاهل الطلبة وأولياء الأمور، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأشار وكيل تعليم البحيرة، إلى التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم، والإدارة العامة للقوافل التعليمية بالوزارة.

انطلاق القوافل التعليمية في البحيرة

وأشار إلى عمل القوافل بالمحافظة، بالعديد من المراكز لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القوافل التعليمية المجانية، والتي تضم نخبة من الخبراء والمعلمين المتميزين، في المواد التعليمية بالوزارة، سواء للمرحلة الإعدادية أو الثانوية لتدريب طلاب الشهادتين على المناهج الدراسية وأساليب الامتحانات.

أماكن القوافل التعليمية المجانية في البحيرة

وكشف عن انطلاق القوافل التعليمية بالمحافظة، لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، خلال أيام 27-28-29 من ديسمبر الجاري، بمجمع دمنهور الثقافي، ومركز شباب أبو حمص، لخدمة أبنائنا الطلاب في تلك المراكز والمراكز المجاورة، وتقدم من خلالها كل المواد الدراسية.

وأكد وكيل تعليم البحيرة، التعاون والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم وكل الجهات، لتسهيل عمل القافلة، وتوفير كل سبل الراحة أمام أعضائها، وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة البحيرة، وتحقيق أهدافها المرجوة منها.