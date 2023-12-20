أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بسوهاج

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بسوهاج، في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم في سوهاج، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة سوهاج تبدأ يوم الثلاثاء 9 من يناير المقبل، على النحو التالي:

وقال وكيل وزارة تعليم سوهاج في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم تحديد اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها والمدارس التي ستشهد اللجان.

وجاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 على النحو التالي:

- الثلاثاء 9 يناير: المهارات المهنية وlct

الخميس 11: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد: 14 يناير، الرياضيات والدراسات الاجتماعية

الثلاثاء: 2023/1/16 العلوم واللغة الإنجليزية

وتجهيز لجان الامتحانات سوهاج وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية في اللجان، موضحا إلى أنه وجه برفع درجة الاستعداد والطوارئ في المدارس واللجان التي ستبدأ فيها الامتحانات.