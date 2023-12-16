جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول بالغربية

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، للصف السادس الابتدائي، معلنا جاهزية المدارس لإجراء الامتحانات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة، جاهزة لإجراء امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، وتم اعتماد الجدول للامتحانات وإعلانه في المدارس ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل إدارة تعليمية ومدرسة.

انطلاق الامتحانات 9 يناير المقبل

وأشار إلى أن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي يتضمن إجراء الامتحانات في 8 مواد دراسية على مدار 4 أيام، تبدأ الثلاثاء 9 يناير المقبل، وتنتهي السبت 13 من الشهر نفسه، وجاء الجدول كالتالي:

- الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية

- الأربعاء 10 يناير: العلوم واللغة الأجنبية

- الخميس 11 يناير: الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية

- السبت 13 يناير: الرياضيات وICT.