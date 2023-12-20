«عمومية غرفة السياحة» تناقش موازنة العام المالي السابق في 28 ديسمبر

ذكرت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ لجنة تسيير أعمال الغرفة برئاسة نادر الببلاوي ستعقد جمعيتها العمومية العادية لعام 2023، بأحد فنادق القاهرة في تمام الساعة 11 صباح الخميس 28 ديسمبر، موضحة أنَّه في حال لم يكتمل النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع وهو نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة.

وأضافت الغرفة، في بيان لها، أنَّ جدول أعمال الجمعية العمومية للغرفة يتضمن 4 بنود، هي عرض الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2022 - 2023 للفترة من 1 يوليو 2022 وحتى يوم 30 يونيو 2023، أما البند الثاني فقد تضمن عرض الموازنة التقديرية للغرفة عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى نهاية العام الجاري، وعن الفترة من 1 يناير 2024 وحتى نهاية العام المقبل.

وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أنَّ البند الثالث للجمعية العمومية تضمن جدول الأعمال وتعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات، فيما يشمل البند الرابع النظر في التقرير السنوي للغرفة لعام 2023، لافتة إلى أنَّها وضعت بعض الضوابط القانونية والإدارية لحضور الاجتماع وتمّ إخطار الشركات بها .