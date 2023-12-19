«السياحة» تحتفل بيوم الشرطة العربية تخليدا لذكرى عمرها 51 عاما

أوضح قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ متحف الشرطة القومي احتفل أمس بـ«يوم الشرطة العربية» الذي تحل ذكراه يوم 18 ديسمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العربي في عام 1972.

وأضاف القطاع في بيان صحفي اليوم، أنّ متحف الشرطة القومي نظم احتفاء بتلك المناسبة مجموعة من الجولات الإرشادية للزائرين، تضمنت أدوات وأسلحة للشرطة المصرية، إضافة إلى بعض الأسلحة التي تنتمي إلى دول عربية شقيقة معروضة في المتحف، لافتا إلى أنّ تلك الجولات تخللها تقديم شرح وافٍ عن أهمية الاحتفال بيوم الشرطة العربية وأهمية التعاون والتنسيق في مجال الأمن بين مصر وأشقائها من الدول العربية.

وفي سياق متصل، أكد قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، أنّه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، نظم متحف سوهاج القومي احتفالا فنيا بالتعاون مع مدرسة جيل المستقبل الدولية.

قصيدة «اللغة العربية تنعى حظها»

وتابع القطاع، أنّ الاحتفال شهد تقديم استعراض فني بعنوان «لغة الضاد»، واستعراض آخر بعنوان «اللغة العربية ما أحلاها»، كما شهدت الإحتفالية تقديم قصيدة «اللغة العربية تنعي حظها».