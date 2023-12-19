«السياحة» تخطط لاستضافة حفلات زفاف السائحين في شرم الشيخ

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة للوزارة، استضافت منتدى منظمي حفلات الزفاف والمؤتمرات والحوافز، الذي تُعقد فعالياته حاليا في مدينة شرم الشيخ.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنّ المنتدى الذي يشارك به نحو 250 فردا من مختلف دول العالم يهدف إلى الترويج لسياحة حفلات الزفاف، فضلا عن تشجيع المشاركين لتنظيم حفلات زفاف في مدينة شرم الشيخ التي اجتذبت العديد من الحفلات خلال السنوات الماضية.

تطور البنية التحتية بمصر

من جانبه، قدّم عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة عرضا تقديميا خلال المنتدى استعرض خلاله المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، مشيدا بالتطور الذي تشهده البنية التحتية بمصر خاصة في المقاصد السياحية المصرية، مشيرا إلى أنّ مصر استضافت العديد من حفلات الزفاف في مدينة شرم الشيخ خلال العام الماضي.

مصر دولة سياحية قادرة على المنافسة

من جانبه، أشار بونيات أوزباك، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمنتدى، إلى أنّ خطة الشركة تهدف إلى التسويق لمدينة شرم الشيخ للسنوات الخمس المقبلة، حيث تتميز بأنّها مقصد سياحي قادر على المنافسة وجذب المزيد من حفلات الزفاف الهندية وهو أهم سوق مصدر لحفلات الزفاف.

يذكر أنّ هيئة تنشيط السياحة شاركت في سبتمبر 2022 في الموتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي، أحد أهم التحالفات التي تضم المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف والذي أُقيم بمدينة شرم الشيخ والتي حققت رواجا بعد ذلك وحظيت بتنظيم العديد من المناسبات خلال ديسمبر 2022 وأكتوبر من العام الجاري، وتعد الهند الدولة الأولى عالميا في تصدير حفلات الزفاف والثالثة في تصدير المؤتمرات وسياحة الحوافز والمؤتمرات عالميا.