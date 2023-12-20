شرم الشيخ وجهة أثرياء العالم.. هل تنعش حفلات زفاف الأجانب بها السياحة؟

فنادق ثابتة وعائمة ومناظر خلابة على طول شواطئها، ومنتجعات وقرى سياحية تناسب كل الأذواق، جعلت مدينة شرم الشيخ السياحية واجهة لأثرياء العالم، فحفلات زفاف السائحين والأجانب انتشرت مؤخرا بالمدينة التي استقبلت أول حفل زفاف هندي أسطوري في بداية عام 2023، لتتوالى بعدها الحفلات بمختلف المنتجعات.

حفلات زفاف الأجانب في شرم الشيخ

ومؤخرا، قالت وزارة السياحة والآثار، إنّ هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة للوزارة، استضافت منتدى منظمي حفلات الزفاف والمؤتمرات والحوافز، الذي تُعقد فعالياته حاليا في مدينة شرم الشيخ، وتخطط لاستضافة حفلات الزفاف بالمدينة، لكن هل تنعش حفلات زفاف الأجانب السياحة في شرم الشيخ؟

أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، أكد لـ«الوطن»، أن حفلات زفاف الأجانب ستنعش السياحة بشكل ملحوظ في مدينة شرم الشيخ، مضيفا أن المدينة استضافت حفل زفاف أسطوري لعروسين من الهند، مع الاستعانة باللمسات الفرعونية في تجهيزات ديكورات الحفل ما أدخل جوا من الفرحة والبهجة.

تتميز شرم الشيخ بأنها مقصد سياحي قادر على جذب المزيد من حفلات الزفاف، وفق حديث رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء: «حفلات زفاف الأجانب أداة جذب قوية ونوع من أنواع استهداف الأثرياء خاصةً العائلات الهندية لأنها بتكون كبيرة، وبيحجزوا لأكثر من 200 فرد».

هل تنعش حفلات زفاف الأجانب السياحة بشرم الشيخ؟

تكلفة حفلات زفاف الأجانب في شرم الشيخ أقل بكثير من تكلفتها في بلدهم وفق «الشيخ»: «اللي بيتكلفوه هناك في بلدهم كتير مقارنة بالعملة، لكن ستظل مدينة شرم الشيخ وجهة للأثرياء لإقامة حفلات زفاف الأجانب».

هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ قدمت الدعم لهذا النوع من الحفلات وفق «الشيخ»: «هذا النوع من النمط السياحى بالمدن السياحية المصرية لا يقل قيمة عن سياحة المؤتمرات، وحفلات الزفاف مظهرا رائعا وجذبا للسياحة وهتنعشها بشكل كبير وبخاصة باكدج الغرف الموجود للمعازيم».