«أوقاف الشرقية»: منع غير الحاملين للتراخيص من صعود المنبر

عقد مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية بمكتبه بديوان المديرية، متناولاً الحديث عن عدد من الملفات والقضايا المهمة بشأن مديرية الأوقاف وأعمالها؛ بينها تنفيذ الجزاءات الواردة من المديرية باستمرار، وإخطار المديرية بالتنفيذ لكل المقصرين في أداء العمل وحق الدولة.

عدم ترك المساجد دون إمام وخطيب

ومن جانبه، أكد بدران، عدم ترك مسجد دون إمام وخطيب أو مقيم شعائر أو مؤذن أو عامل أو إشراف، مشددًا على عدم السماح بصعود المنبر لمن لم يكن مرخصًا له من قبل الوزارة.

منع التعديات على المساجد

من جانبه، أكد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية على المتابعة الميدانية لكافة النشاطات الدعوية الواقعة في نطاق الإدارة، مع التأكيد على عدم السماح بوقوع أي تعديات على المساجد أو ملحقاتها، ويكون طلب نقل الخطيب من مكانه عن طريق مذكرة مسبقة لوكيل الوزارة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الاستمرار في مشروع صكوك الأضاحي مع اقتصار دور الإمام على التوعية، لافتًا إلى تغيير خط سير المفتشين كل ثلاثة أشهر، ويجب متابعة خطبة الجمعة والالتزام التام بكافة التعليمات الواردة من الوزارة فيما يخص الموضوع والوقت وارتداء الزي الأزهري، مع الالتزام بالخطة الدعوية التي أقرها وكيل الوزارة الخاصة بالأمسيات الدعوية.