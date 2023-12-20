محمود مسلم: 4 تحديات تواجه الإعلام في ظل التطور التكنولوجي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنّ هناك 4 تحديات تواجه تطور الإعلام، يتمثل الأول في التكنولوجيا والتقدم الرهيب الذي أصبح أكبر مما يمكن توقعه، فكل عامين أو 3 تتغير خطط التدريب الإلكتروني لملاحقة التطور التكنولوجي.

وأضاف مسلم، خلال كلمته في مؤتمر إعلام CIC لمناقشة «التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة»، أنّ المهارات المطلوبة في المحرر من الأعوام 2018 حتى 2021، كانت القدرة على التصوير المباشر والمونتاج، ومن عام 2021 حتى اليوم أصبح لدينا قسما للذكاء الاصطناعي يعمل من خلال محورين، الأول كيفية إعداد موضوع صحفي بالذكاء الاصطناعي، والثاني كيفية اكتشاف إمكانيات ومهارات المحرر في تنفيذه للموضوع.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

وتابع رئيس «سياحة الشيوخ»، أنّ فكرة التوقع في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام تفتقد أي استشراف للمستقبل، مؤكدا أنّ التطور كل عامين أو 3 في الذكاء الاصطناعي يكون أكبر من المتوقع، والتكنولوجيا في مقدمة التحديات التي تواجه صناعة الإعلام والتطور الإعلامي.

التحديات والإشكاليات الإعلامية

وأكد مسلم أنّ التحدي الثاني يتمثل في الاقتصاد وتأثيره على الإعلام بشكل مباشر، وعلى الإعلانات واقتصاديات القنوات والصحف، التي أصبحت صعبة في ظل التطور الكبير للديجيتال، إلى جانب سيطرة الشركات الكبرى على سوق الإعلانات، حيث لا يمكن الانتشار حاليا دون جوجل أو فيس بوك، ودون الالتزام بسياستهم وانتظار القليل من الإعلانات: «السياسات التي اتبعها فيس بوك في القضية الفلسطينية أُرغمنا عليها من حيث قلة التفاعل على الصفحة أو محاسبتها، وكل الشركات سيطرت في المضمون والإعلان».

وأوضح أنّ التحدي الثالث يتمثل في التدريب، حيث نحتاج إلى التدريب على التطور المستمر والتطوير الذاتي للقدرات والإمكانيات العلمية المتميزة، لمواجهة تأثير صناع المحتوى، فضلا عن تدريب عدد من الإعلاميين على كيفية تقديم المعلومة وأن يكونوا مؤثرين.

وأضاف مسلم أنّ التحدي الأخير يتمثل في البحث العلمي وتطويره بشكل يواكب التطور التكنولوجي، وأن نتخلى تدريجيا من البحوث التقليدية، وأن نطبق تجربة الدول المتقدمة في أن تكون الجامعات هي من تحل المشاكل وتستشرف المستقبل، وأن تكون الجامعات منبر التوقع والاستشراف للمستقبل من خلال البحث العلمي، متابعا: «نحتاج إلى جلب بعض مقررات التكنولوجيا التي لها علاقة بالإعلام، ونحتاج إلى تدريب الطلاب من السنوات الأولى تغيير بنية التفكير في البحث العلمي».

الحضور في المؤتمر

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور حسام صالح، الرئيس التنفيذي لأعمال الشركة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الوطن، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، والدكتور عادل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.