محمود مسلم: الانتخابات كانت فرصة حقيقية للأحزاب للوجود في الشارع

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن هناك الكثير من النقاط التي يجب الوقوف أمامها في الانتخابات الرئاسية 2024، فهذه الانتخابات كانت فرصة للأحزاب كلها لاختبار كوادرها ونوابها وهياكلها ومكانتها التنظيمية في معركة تنافسية كبيرة.

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية 2024»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن أحزابا مثل مستقبل وطن وحماة وطن ومصر الحديثة وعدد من الأحزاب ساندت المرشح عبدالفتاح السيسي، كما أن حزب المصري الديمقراطي يؤيد المرشح فريد زهران، وحزب الشعب الجمهوري يساند المرشح حازم عمر، وحزب الوفد يؤيد المرشح عبدالسند يمامة، وكل ذلك يدل على أن الانتخابات كانت فرصة حقيقية للأحزاب للوُجود في الشارع قبل الانتخابات البرلمانية 2025.

وأشار إلى أنه يمكن ربط ذلك بإعلان الرئيس السيسي عند ترشحه بأنه سيدعم التعددية الحزبية والسياسية فهذه بادرة جيدة، ويجب أن يُعَاد الأمر إلى الحوار الوطني الذي شهد اصطفاف حقيقيا لكل القوى السياسية، نظرا لأن المشهد الذي حدث على مدى الثلاثة أيام يعكس مدى تجاه الحوار الوطني في اصطفاف القوى السياسية على أرضية وطنية.

وأوضح أن الإعلام المصري نجح إلى حد بعيد في هذه المعركة الانتخابية، فمعظم المرشحين تعرفوا على المرشحين من خلال الإعلام المصري، وليس من إعلام لآخر، كما أن معظم المرشحين تعرفوا على كل العملية الانتخابية من الإعلام المصري الذي تنتشر قنواته وأقلامه في كل ربوع الوطن لتغطية حقيقية في واقع ما يحدث من العملية الانتخابية.

ولفت أن توافد الناخبين في الأيام الثلاثة يجب أن يذكرنا دائما أن غزة كانت لها تأثير كبير، وألقت بظلالها على الانتخابات الرئاسية في ظل إحساس الناس وشعورهم بتجدد فكرة الأمن والاستقرار، بحيث عندما اندلعت الأحداث في غزة الناس أكدت أهمية الأمن والاستقرار، بجانب الموقف المصري المشرف في هذه القضية فجعل هناك تطابقا شعبيا ورسميا.