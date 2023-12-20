«السياحة»: الانتهاء من تجهيزات مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير منتصف فبراير 

قال اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بكل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف وإعلان جاهزيتها في خلال أسبوعين بحد أقصى 10 يناير المقبل، كما سيتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمراكب خوفو في منتصف فبراير المقبل.

تنفيذ الخطة والجدول الزمني حتى نهاية العام

وأضاف خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير الذي ترأسه اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن المتحف ملتزم بتنفيذ الخطة والجدول الزمني الذي تم إعداده حتى نهاية العام الجاري بناء على تعليمات وزارة السياحة، لافتا إلى وجود متابعة مستمرة ودورية من الوزارة للانتهاء مما تبقى من أعمال بالمتحف، موضحا أنه يتم عقد اجتماع مرتين أسبوعيا لمتابعة ما تم إنجازه من الأعمال وأداء المتحف بما يساهم في دفع العجلة به بصورة أكبر.

ومن جهته، أوضح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن هناك خطة وضعتها الدولة المصرية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، لافتا إلى وجود مخطط تنظيمي لها من مطار سفنكس حتى أهرامات سقارة.

جذب أعداد كبيرة من السائحين

وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن يجذب المتحف المصري الكبير أعدادا كبيرة من السائحين فور افتتاحه الرسمي، وهو ما يعزز من منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد الذي يجعل من القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى من خلال برنامج سياحي واحد.

وطالب هيئة تنشيط السياحة بضرورة تنظيم زيارات لعدد من كبار منظمى الرحلات للتعرف على منتج القاهرة الثقافية الجديد بصورة أقرب من خلال زيارتهم لعدد من الأماكن الأثرية المهمة التي يمكن أن يتضمنها هذا المنتج منها المتحف المصري الكبير وقلعة صلاح الدين ومآخذ مجرى العيون وشارع المعز ومنطقة الفسطاط.