حسام صالح: الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل كبير يوما بعد يوم

وجّه المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر إلى قيادات «إعلام CIC»، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء CIC، لدعوته ووجوده في المؤتمر العلمي السابع لإعلام CIC، ومناقشة تحديات صناعة الإعلام.

وأضاف صالح، خلال كلمته في مؤتمر «إعلام CIC» لمناقشة «التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة»، أنّ الجميع يتحدث عما يسمى بالذكاء الاصطناعي أو ai، والآن نتحدث عن برامج مختلفة عن الذكاء الاصطناعي التي اعتدنا عليها خلال 5 إلى 10 سنوات.

التحديات والإشكاليات الإعلامية

وتابع الرئيس التنفيذي للأعمال في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «لو تحدثنا عن الخمس وعشر سنوات المقبلين فنحن نتحدث عن شيء لا يستطيع خبراء التكنولوجيا توقعه بشأن الذكاء الاصطناعي، ومن يعمل في وظيفة استقراء المستقبل».

وأوضح صالح: «خبراء التكنولوجيا أعربوا عن تخوفهم وقلقهم من ai، فبعد اختراعه من قبل البشر بدأ البرنامج تطوير نفسه، وأصبح خارج تحكم البشر»، متابعا: «التخوف هل ai سيتحدث مع ai ويحرك الإنسان؟».

وأكد الرئيس التنفيذي للأعمال في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «العالم يشهد يوميا أبحاثا جديدة تناقض الأبحاث المنشورة في القريب العاجل، وفي فترات قصيرة».

الحضور في المؤتمر

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، والدكتور عادل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.