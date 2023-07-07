حسام صالح: مهتمون ببث الأغنيات التراثية إيمانا بدورنا الوطني

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن ما تقدمه الشركة المتحدة من بث للأغنيات التراثية، جزء لا يتجزأ من دورها الوطني في مختلف المحافل العامة والمحلية.

توقيع بروتوكول بين الشركة المتحدة والأوبرا

أضاف «صالح»، تصريحات على هامش حضوره حفل «الأساتذة»، المعروض في دار الأوبرا المصرية، ومذاع حصريا على فضائية الحياة، أن وزارة الثقافة والأوبرا لديهما أجندة مليئة بالكثير من الفعاليات والحفلات الفنية، كما أنه جرى توقيع بروتوكولا بينهما والشركة المتحدة، سيتم من خلاله نقل العديد من الحفلات الفنية.