حسام صالح: الإعلام الحديث له دور مهم في دعم السياحة وحماية التراث

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ الإعلام له دور مهم في دعم السياحة وحماية التراث، من خلال استخدام الوسائل والمؤثرات الحديثة التي تساهم في تحقيق أهداف هذه القطاعات.

وأضاف صالح، خلال كلمته في مؤتمر «الإعلام والتنمية السياحية وحماية التراث»، أنّ الإعلام الإلكتروني من الموضوعات المهمة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياحة، حيث ساهم في ترتيب الطريقة التي تمارس بها السياحة ويتم التعرف على مقوماتها كاملة.

وتابع الرئيس التنفيذي للأعمال في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ التجربة التفاعلية الموجودة في متحف توت عنخ آمون في المتحف المصري، مثال جيد على استخدام الإعلام الحديث في دعم السياحة وحماية التراث، حيث تبرز الحضارة المصرية في أبهى صورها.

وأوضح صالح، أنّ الإعلام الإلكتروني من الموضوعات المهمة، وعلاقته بالسياحة من الموضوعات الثرية جدًا، حيث كان من أوائل المجالات التي تم الاهتمام بتطبيق الإعلام الحديث بها، وذلك لأن قطاع السياحة من المجالات الممتلئة بالمقومات، وكل مقوم فيها يحتاج إلى النظر إليه إلكترونيًا لكيفية تنفيذه.

وأكد الرئيس التنفيذي للأعمال في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ مفهوم السياحة الإلكترونية ساهم في ترتيب الطريقة التي تمارس بها السياحة، ويتم التعرف على مقوماتها كاملة، ما جعل المواطنون ينظرون إليها بمنظور شامل، ويستطيعون معرفة كافة مكوناتها وبرامجها إلكترونيًا.

وأوضح صالح أنّ المؤتمر السابع للكلية حمل عددًا من الموضوعات المهمة التي ستنتج بتوصيات إضافية تدعم العلاقة بين الإعلام وقطاع السياحة.