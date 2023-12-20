«أبناء مصر»: الرئيس السيسي حرص على إثراء الحياة السياسية

علق المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمرشحي الرئاسة، موضحا أن الرئيس يتمتع بشعبية كبيرة وهذا يعد حوارا وطنيا مع كافة أطياف المجتمع من أجل استمرار التنمية والاستماع إلى اراء الآخرين.

لقاء الرئيس مع رؤساء الأحزاب

وأضاف «بركات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي استمع إلى رؤساء الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية 2024، واستمع أيضا خلال حواره معهم إلى رؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس حزب أبناء مصر، إلى أن هذا اللقاء يؤكد حرص الرئيس على إثراء الحياة السياسية وتفعيل مبدأ الديمقراطية وإعلاء مصلحة الوطن، مضيفًا أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والاختلاف في الآراء والأفكار والرؤى التي تخدم الوطن ودفع عجلة التنمية.

وأشار بركات، إلى أن هذه المرحلة التي تمر بها البلاد تحتاج تحديات كبيرة وتطلب من الجميع التعاون والتكاتف حول الرئيس لتعزيز جهود التنمية الوطنية والحفاظ على أمن الوطن.