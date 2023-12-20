شيماء البرديني: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة في جميع لقاءاته

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنه لا يوجد لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلا وتضمن إشارة قوية لضرورة وقف الحرب، والتصدي لكل أشكال العدوان التي يتعرض لها الفلسطينيون».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير دفاع اليونان أمس شمل مجموعة من الموضوعات؛ إذ تناول تهنئة من الشعب اليوناني وقيادته للرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

بحث أوجه التعاون المشترك والدائم

وأضافت أن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك والدائم على الصعيد العسكري، كما أنه يعطى إشارات يفهمها القاصي والداني لقوة مصر وتمكنها في هذا الملف.

وتابعت: «الملف الثالث الذي تناوله اللقاء هو أحداث غزة، وحرب الإبادة التي تدخل يومها الـ 74، والتأكيد على الموقف المصري والإشارة إلى الحلول كما صاغتها وقدمتها القاهرة».