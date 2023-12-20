«المصرية لحقوق الإنسان»: لقاء السيسي بمرشحي الرئاسة يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني

أشاد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بلقاء الرئيس السيسي مع مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أنه يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني، مشيرا إلى أن هناك إجماعا كبيرا من المصريين على القيادة الجديدة، والخوف على الوطن، والرغبة في استكمال مسيرة التنمية.

الجميع يجتمع على حب ومصلحة الوطن

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة dmc، أن هذا اللقاء يسمى في العلوم السياسية بلقاء السحاب، لأنه يجمع بين المنافسين من أيام قليلة لكن الجميع يجتمع على حب ومصلحة الوطن، مشيرًا إلى أنه تأسيس للجمهورية الجديدة التي تساوي بين كل أبنائها.

رسالة مهمة في لقاء الرئيس السيسي

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الرسالة المهمة في لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين هي أن كل المصريين شركاء في صناعة المستقبل، موجهًا رسالة للجميع أن يبذلوا الجهد في خدمة هذا الوطن.