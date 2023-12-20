مفتي جزر القمر: فوز الرئيس السيسي بالانتخابات يجسد وفاء الشعب المصري لقيادته

أرسل الشيخ أبو بكر سيّد عبد الله جمل الليل، مفتي جمهورية القمر المتحدة، تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب فوزه برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية جديدة، وذلك من خلال برقية تهنئة بعثها أبو بكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤكدًا فيها أن نتيجة الانتخابات تجسد وفاء الشعب المصري لقيادته السياسية الحكيمة، متمنيًا له كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء لجمهورية مصر العربية.

وأشاد مفتي جزر القمر بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين، مؤكدًا تطلعه الدائم وحرصه الشديد على تعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، سائلًا المولى تعالى أن يديم على الرئيس عبد الفتاح السيسي موفور الصحة والعافية، والتوفيق لقيادة الشعب المصري الشقيق لتحقيق كافة تطلعاته نحو المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار.