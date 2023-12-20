فتح باب التقديم لوظيفة منسقة ميدانية في الشرقية.. اعرف المواعيد والشروط

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يجب الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وخاصة الفتيات الراغبات في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهن تستطعن من خلالها رفع مستوى معيشتهن، وتوفير حياه كريمة لهن ولأسرتهن.

فتح باب التقديم أمام الفتيات الراغبات في الحصول على وظيفة منسقة ميدانية

ومن جانبه أشار الأستاذ أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية، إلى قيام مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفتح باب التقديم أمام الفتيات الراغبات في الحصول على وظيفة منسقة ميدانية بأفرع المؤسسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

شروط التقدم للوظيفة والامتيازات

وأوضح وكيل وزارة العمل أن شروط التقدم للوظيفة تشمل: «القدرة على العمل الميداني - التمتع بشخصية قيادية قوية وابتكارية - القدرة على اقناع الآخرين - العمل بروح الفريق – الحصول على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط – الإقامة بالنطاق الجغرافي»، مشيراً إلى أن امتيازات الوظيفة تشمل: «مرتب ثابت – حوافز+ متغير - تأمينات اجتماعية – تأمين صحي – فرصه للترقي - وثيقة تأمين على الحياة»، لافتًا إلى أن مواعيد العمل من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصراً ماعدا يومي الجمعة والسبت.

أضاف وكيل وزارة العمل أن التقدم لوظيفة منسقة ميدانية يتم من هنا أو من خلال التوجه لمديرية العمل الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الأسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق أو التقدم بافرع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر طبقا للمواعيد التالية:

- يوم الأحد 24 / 12 / 2023 في فرع الزقازيق بشارع اللواء عبد العزيز أعلى محل الشيخ للموبايلات أمام محل الملك للمسامير.

- يوم الاثنين 25 / 12 / 2023 في فرع كفر صقر ببرج الزهراء تقاطع ش التحرير مع الجلاء بحي النصر بجوار مجلس المدينة.

- يوم الثلاثاء 26 / 12 / 2023 في فرع فاقوس بشارع التوحيد وشارع ١٧ من ش الدروس.

- يوم الأربعاء 27 / 12 / 2023 في فرع الحسينية بشارع ترعة سراج أمام مدرسة الحسينية للتجارة بنات.

- يوم الخميس 28 / 12 / 2023 في فرع أبو حماد ببرج السفير من ش بورسعيد أمام الباب الرئيسي لمحطة قطار أبو حماد الدور الأول.

- يوم الثلاثاء 2 / 1 / 2024 في فرع ههيا ببرج رزقانة الجديد ش أحمد عرابي أعلى مقر بنك الإسكندرية أمام المدرسة الثانوية العسكرية بنين.

- يوم الأربعاء 3 / 1 / 2024 في فرع ديرب نجم بشارع النصر أمام موقف الزقازيق وبجوار مدرسة نصر عابدين الدور الأول.

- يوم الخميس 4 / 1 / 2024 في فرع منيا القمح ببرج حسن فايد بجوار مصنع أبو عمار للحلويات ش هندسة الري منيا القمح.

يذكر أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر هي جمعية أهلية غير حكومية مشهره برقم 573 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتحت مسمي «مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر» وذلك بموجب قانون رقم 84 لعام 2002 تقوم بتقديم خدمات مالية لدعم السيدات محدودات الدخل من خلال تقديم القروض للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بغرض مكافحة الفقر وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات بما يدعم التنمية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة.