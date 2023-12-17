وظائف شاغرة في شركة مياه الشرب بالقاهرة.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، في 7 تخصصات مختلفة، وهي: «محام، فني تشغيل مياه، فني سلامة وصحة مهنية، فني حاسبات، ممرض، سائق، مراقب أمن، عامل حفر أو خدمات».

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنَّ آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم 31 ديسمبر الجاري، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.gcwc.com.eg.

الشروط المطلوبة

وأكدت أن الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف هي:

· أن يكون المتقدم مقيم بالقاهرة.

· أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

· إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز).

· اجتياز الاختبارات الفنية التي تحددها الشركة.

· اجتياز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

· قبول العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة.

· عدم جواز النقل من الشركة قبل مرور خمس سنوات.

المستندات المطلوبة

وفيما يلي المستندات المطلوبة لوظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة:

· شهادة الميلاد.

· شهادة المؤهل الدراسي.

· الموقف من التجنيد.

· صورة بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال المرافق.

· صحيفة الحالة الجنائية.

· صورة شخصية.

· (للمحامين فقط): صورة كارنيه النقابة أو شهاده القيد بالنقابة.