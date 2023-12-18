وظائف «مديرية العمل» في القليوبية للشباب.. رواتب تصل إلى 6000 جنيه

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توفير 363 وظيفة جديدة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ضمن النشرة القومية للتوظيف في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، إذ بدأت المديرية اعتبارًا من اليوم، في استقبال طلبات راغبي العمل في كل الوظائف المعلن عنها.

وتستعرض«الوطن»، تفاصيل وظائف مديرية العمل بالقليوبية والرواتب الخاصة بها والتخصصات والشروط وأماكن العمل والمقابلات.

خريطة وظائف مديرية العمل الجديدة بالقليوبية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أنّه بدأ اليوم، فتح باب التقدم لـ363 وظيفة برواتب تصل إلى 6000 جنيه.

وأضاف المحافظ، أنّ الوظائف عبارة عن عمال ومهندسين ومدرسين إنجليزي ورياضيات وفيزياء وكيمياء ومندوبين مبيعات وفني صيانة وعمال وسائقين.

طريقة التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل، التوجه إلى:

- وزارة العمل: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر

- المديريات التابعة للوزارة.

- مكاتب العمل التابعة للمديريات.

- مقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية.

- الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من هنا.

وأضاف أنّ الوظائف تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لرعاية وتدريب وتشغيل الشباب، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، حيث تستقبل مديرية العمل بالمحافظة طلبات راغبي العمل، وإرسالها إلى الشركات المعلنة لتلك الفرص، بجانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.