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وظائف قيادية شاغرة في جامعة سوهاج.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

كتب:

إلهام الكردوسي
08:40 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
جامعة سوهاج

جامعة سوهاج

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة سوهاج، متضمنة المستندات المطلوبة وطريقة التقديم ومواعيد التقديم، التي تبدأ من اليوم 17 ديسمبر 2023.

وظائف جامعة سوهاج:

- أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

- أمين كلية التربية النوعية.

المستندات المطلوبة:

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضحًا به (الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمي – والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن 3 سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – التدرج الوظيفي – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه).

2- بيان تفصيلي عن إنجازاته وإسهاماته معتمدًا من السلطة المختصة.

3- مقترحاته لتطوير العمل والتي يوضحها إعلان بوابة الوظائف الحكومية

4- شهادة قانونية بعدم الإحالة للمجالس التأديبية أو توقيع جزاءات تأديبية أو جنائية.

5- سيرة ذاتية.

6- شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطي مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021.

طريقة التقديم:

تقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات الجامعية بمكتب الدكتور رئيس الجامعة مع تقديم أصل + 6 نسخ من ملف الإنجازات.

مواعيد التقديم:

من اليوم الموافق 17 ديسمبر 2023 وحتى 16 يناير 2024.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي