غلق جزئي لشارع الملك فيصل لتدعيم شبكات الكهرباء

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال حفر وقطع عرضي لمد كابلات كهرباء جهد 66 لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية.

غلق جزئي بشارع الملك فيصل

وأشارت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل بالاتجاهين، تحديدًا أمام محطة وقود توتال، على أن تكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية، وذلك لمدة يومين ابتداءً من يوم الجمعة المقبل وحتى صباح يوم السبت 23 ديسمبر المقبل، بداية من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

تواجد ميداني لإزالة أي معوقات

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني والوقوف على الأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات.

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها، وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، بالإضافة إلى أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.