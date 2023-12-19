رئيس مدينة دهب يؤكد جاهزية معدات الطوارئ لاستقبال الموسم الشتوي

قال اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، اليوم الثلاثاء، إن المجلس المحلي بالمدينة أعلن جاهزيته لاستقبال الموسم الشتوي ومجابهة أي حالة طوارئ، وتم مراجعة الحالة الفنية لمعدات ومركبات مدينة دهب بالحملة الميكانيكية.

استعدادات لمواجهة حالات الطوارئ

وشهد رئيس مدينة دهب اصطفاف المركبات لمواجهة حالات الطوارئ، ومراجعة صلاحيتها الفنية للعمل على مواجهة أي طارئ قد يحدث نتيجة للأمطار، موضحا أن معدات الوحدة المحلية بالكامل شملت معدات شركات المياه والنظافة والكهرباء ومعدات شركة «صديق البيئة» للنظافة، وأيضا معدات مرفق الإسعاف ومعدات المجتمع المدني وشركات المقاولات العامة التي تعمل في خدمة المدينة.

وأكد رئيس المدينة أن اللجنة حرصت على تفقد محطة المعالجة للصرف الصحي بمنطقة العصلة وأيضا مهمات الإغاثة بإدارة التضامن الاجتماعي ومحطة المحولات التابعة لشركة الكهرباء بحي مبارك القديم، وأثنت على الجهد المبذول من المجلس المحلي وجميع العاملين بالإدارات وقوى المدينة في التكاتف للوقوف أمام أي طارئ قد يواجه المدينة السياحية.