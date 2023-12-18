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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مسيرة بأعلام مصر تجوب شوارع دهب احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

كتب:

داليا منير
06:05 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
مسيرة مدينة دهب

مسيرة مدينة دهب

احتفل أهالي مدينة دهب في جميع ميادينها، بالأعلام والزغاريد، ابتهاجا بإعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة. 

دهب تحتفل بفوز الرئيس السيسي 

انطلقت المسيرة من مدينة دهب، وانضم إليها آلاف المواطنين بسياراتهم، رافعين الأعلام وصور الرئيس السيسي، كما حرص مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء على الحضور والمشاركة.

وقال الشيخ ناصر بريك، كبير قبيلة المزينة بمدينة دهب: «حرصنا جميعا على المشاركة في الاحتفالات، مثلما شاركنا في العرس الانتخابي الذي جعلنا نظهر بالمظهر اللائق لأبناء جنوب سيناء، فهو انتصارا للجميع، وكل العالم يتابع النجاح الكبير، الذي شمل مصر كلها، فإلى الأمام وكلنا خلف رئيسنا».

مشاركة مكثفة في الانتخابات

من جانبه، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مواطني جنوب سيناء لهم دور كبير في الحياة السياسية، وهذا كان واضحًا خلال أيام الانتخابات وفي حرص المواطنين على التواجد المكثف منذ فتح اللجان حتى غلقها يوميًا، ويدل على وعي أبناء المحافظة.

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بقلم داليا منير