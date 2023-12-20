جدول امتحانات منتصف العام للمرحلة الإعدادية في المنوفية

تستعد محافظة المنوفية، لامتحانات منتصف العام الدراسي للمرحلة الإعدادية، التي تنطلق في أول يناير المقبل؛ إذ جرى الانتهاء من وضع جداول الامتحانات للمرحلة الإعدادية 2024، وتجهيز المدراس لاستقبال الطلاب، وتهيئة الظروف لتسهيل عملية الامتحانات لكل الطلاب بسهولة ويسر.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية بالمنوفية 2024

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه جرى الانتهاء من وضع جدول امتحانات منتصف العام للمرحلة الإعدادية، واعتماده من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشيرا إلى استعداد كافة المدراس لاستقبال الطلاب في الامتحانات التي تنطلق الشهر المقبل.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة والتأكيد على كافة الإدارات التعليمية، والمدارس بتيسير أداء الامتحانات لكافة الطلاب في المرحلة الإعدادية، مؤكدا أن الهدف من الامتحانات أن يحصل كل طالب على حقه دون أي ظلم.

تفاصيل جدول امتحانات المرحلة الإعدادية منتصف العام 2024

وجاء جدول امتحانات المرحلة الإعدادية لمنتصف العام الدراسي 2024 والتي تم الإعلان عنه رسميا من قبل مديرية التربية والتعليم في المنوفية على النحو التالي: