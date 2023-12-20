محافظ المنوفية يتفقد المبنى الجديد بمدرسة بره العجوز.. تكلفته 12 مليون جنيه

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة قويسنا لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتذليل العقبات للانتهاء منها، وفق التوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

جولة محافظ المنوفية في مركز ومدينة قويسنا

جاء ذلك بحضور مدير مديرية الشباب والرياضة، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، حيث استهل المحافظ جولته بتفقد المبنى الجديد بمدرسة بره العجوز بقويسنا، والمكون من 4 أدوار بإجمالى 22 فصلا دراسيا، ومن تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بقيمة تعاقدية تزيد عن 12 مليون جنيه، فضلا عن أعمال الصيانة بالمبنى القديم بالمدرسة والتي تتضمن إعادة تأهيل 8 فصول دراسية، وقد تفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية للتأكد من جاهزيتها تمهيدا لدخولها الخدمة الفصل الدراسي الثاني.

الانتهاء من أعمال الصيانة في المدرسة وفرضها

وأوضحت المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدرسة وفرش وتجهيز الفصول الدراسية لاستقبال الطلاب.

فيما أكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بالقطاع التعليمي من خلال التوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية كون التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.