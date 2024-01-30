رابط الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين.. إليك خطوات بسيطة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بينها الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين، حيث يهتم بها أصحاب الهمم للحصول على سيارة بأسعار مخفضة، وبإمكانيات تناسبهم، وفقا لما توفر لهم الوزارة في هذا الشأن.

وفي السطور التالية نستعرض خطوات ورابط الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين، وفقا لما كشفته وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها.

الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين

ويمكن الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين، من خلال الدخول على موقع المجالس الطبية المتكاملة، والضغط على هذا الرابط.

وبعد الدخول على الرابط يتم الضغط على أيقونة خدمات الاحتياجات الخاصة، وخدمات استعلام حجز سيارات المعاقين.

ويتم إدخال كل البيانات اللازمة عن المتقدم بالطلب من الرقم القومي، ورقم المرور الخاص بحسابك على الموقع.

الضغط على كلمة بحث لتظهر لك النتيجة على الفور.

شروط يجب توافرها في الراغب بالحصول على سيارات المعاقين

حددت وزارة التضامن بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص الراغب بالحصول على سيارة مجهزة طبيا معفاة من الجمارك، وهي كالتالي:

الشرط الأول: يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم للطلب عن 18 عامًا.

الشرط الثاني: أن تكون السيارة المجهزة مسجلة باسم الشخص المعاق.

الشرط الثالث: أن ينجح المتقدم لطلب السيارة في الكشف الطبي كاملا.

الشرط الرابع: أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

الشرط الخامس: ألا تزيد سعة السيارة اللترية على 1600 cc.

الشرط السادس: يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

الشرط السابع: اجتياز الكشف لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

الشرط الثامن: إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة.

الشرط التاسع: يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح عند التسجيل للتقديم على سيارة.

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين

وخصصت وزارة الصحة والسكان، رابطا للاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين ويمكن الدخول عليه من هنــــا.

الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة معاقين

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم.

- تقرير الشؤون الاجتماعية ويوضح قدرة المواطن المالية على الإنفاق على السيارة.

- صورة من بطاقة الخدمة المتكاملة.

- تقرير من المجلس الأعلى للإعاقة مذكور فيه نسبة الإعاقة.

- تقارير طبية تحدد نوع ونسبة الإعاقة.

- تقديم رخصة القيادة.

متى تظهر نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين؟

تتراوح مدة ظهور نتيجة الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين من 10 إلى 14 يوما.

تظلمات نتيجة الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين

يمكن تقديم تظلمات من خلال الحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي، ويتم تقدمك بالتظلمات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال الضغط هنا.

حجز كشف سيارات المعاقين

يمكن حجز الكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، باتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول على موقع حجز مواعيد الكشف الطبي من هنــــــــــــا.

2- اضغط على حجز موعد الكشف الطبي.

3- تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

4 - كتابة نوع الإعاقة والبيانات بشكل صحيح.

5- اضغط حفظ البيانات.

6- تصلك رسالة بالموعد والمكان المحددين للكشف الطبي.

من يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

1- الشلل الدماغي

2- الشلل الرباعي

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي

4- شلل الأطفال الشديد

5- الإعاقات المتعددة

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد «يد أو قدم»

7- فاقد البصر

8- فقد السمع التام

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

10- الإعاقات الذهنية الشديدة

11- ذوي القزامة «140 سم فأقل بعد سن البلوغ»

12- اضطراب طيف التوحد