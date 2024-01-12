أسعار سيارات المعاقين 2024.. يحصل عليها حاملو كارت الخدمات المتكاملة

تختلف أسعار سيارات المعاقين 2024، حسب الوقت الذي يحصل عليه المستحقون على كارت الخدمات المتكاملة، وفقا للخدمات التي توفرها لهم وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك، ضمن حزمة من التيسيرات والمميزات لذوي الإعاقة، والتي يأتي على رأسها الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

أسعار سيارات المعاقين 2024

ويحدد نوع السيارة وتوقيت الشراء، قيمة أسعار سيارات المعاقين 2024، اذا تختلف اسعار كل عام عن العام السابق له، وتبلغ أسعار سيارات ذوي الهمم من 70 ألف و100 ألف و150 ألف بحسب نوع السيارة التي يحصلون عليها معفاةً من الجمارك والرسوم، وبحسب سعر السيارة وقت الاستحقاق، إذ تعد أسعار السيارات متغيرة ومختلفة من وقت لآخر.

تفاصيل مهمة عن سيارات المعاقين 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مهمة عن سيارات المعاقين وهي كالآتي:

- يشترط للحصول عليها أن يكون المتقدم حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة

- أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون

- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

- تبدأ خطوات التقديم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان

- يتم اختيار نوع الإعاقة

- يتم اختيار مكان الكشف الطبي

- لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيا، لكن يجوز بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة