خناقة في اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب يحيى السنوار.. ماذا حدث؟

مشاحنات ساخنة شهدها اجتماع مجلس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، خاصة بعد أن وصل الأمر للصراخ بين الوزراء الحاضرين ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف جالانت، بسبب بعض الموضوعات التي كانت تتم مناقشتها، وعلى رأسها ملف القضاء على قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار.. فماذا حدث؟

مشاحنات في مجلس الوزراء الإسرائيلي بسبب السنوار

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، تم عرض ملف خطة جيش الاحتلال للقضاء على قائد حركة حماس يحيى السنوار في قطاع غزة، وفق ما أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الناطقة باللغة العبرية وواسعة الانتشار في إسرائيل.

وقال رئيس الأركان خلال الاجتماع، إن الولايات المتحدة نجحت في قتل أسامة بن لادن بعد 10 سنوات فقط من هجمات 11 سبتمبر، لكن الاستخبارات العسكرية تعمل بجدية في إسرائيل، وسوف يستغرق الأمر أقل من ذلك بكثير.

وبحسب تعبير الصحيفة العبرية، فإن بعد تصريحات رئيس الأركان قفز وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين قائلا: «ماذا؟.. إننا في خضم حرب منذ أكثر من 73 يومًا وأنتم تتحدثون عن 10 سنوات، لماذا ذهبنا إلى الحرب لنجلب السنوار بعد 10 سنوات».

في نفس الوقت الذي تدخلت فيه الوزيرة ميري ريجيف وزيرة النقل الإسرائيلية، بصراخ، من يعرف من سيكون هنا بعد 10 سنوات، لا يجب أن ننتظر عقدا كاملا للقضاء على السنوار، يجب أن تكون هناك خطة فورية.

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي: «سنكون هنا لعشر سنوات أخرى، لكن ليس علينا أن ننتظر كل هذا الوقت للقضاء على يحيى السنوار».