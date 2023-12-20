«تحضيرية مهرجان الشباب العالمي» بروسيا تجتمع لاختيار الوفد المصري

عقدت اللجنة المصرية التحضيرية لمهرجان الشباب العالمي بروسيا في مارس 2024، عددا من الاجتماعات بحضور ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، منسق الأحزاب السياسية فى اللجنة، والمهندس أحمد براني، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة رئيس اللجنة، ود. عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة، مقرر اللجنة، ود شريف جاد، رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، الأمين العام.

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن الدورة المرتقبة ستكون مختلفة من حيث الشكل والمضمون عن الدورات السابقة مشيرا إلى أن موازيين القوى فى العالم تتغير وبات كوكبنا على أعتاب مرحلة جديدة تطوى بها صفحة الماضي الذى نتج عن الحرب العالمية الثانية وأحداثها عبر نصف قرن موضحا «الشهابي» أنه سيكون عالم متعدد الأقطاب، أكثر أمنا وأمانا وسلاما وعدالة، نصلح فيه نظام الأمم المتحدة نفسه.

مهرجان الشباب العالمي روسيا

وأشار ناجى الشهابي إلى أن الشباب المشارك في المهرجان يمثلون الكرة الأرضية بكل دولها ولغاتها المختلفة ورغبتهم في أن يسودها السلام القائم على العدل واكد ان الوفد المصري سوف يحرص على تقديم افضل ما لديه امام شعوب العالم وسيكون معبرا عن مصر وجمهوريتها الجديدة لافتا أن تم اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات التي تم اعتمادها في المهرجان.

وأشار المهندس أحمد براني رئيس اللجنة التحضيرية المصرية، إلى أنه تقدم للمشاركة في المهرجان 4500 شاب وفتاة من مصر، فضلا عن 120 من النشء في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عام.

وتابع أن هذا العدد الكبير الذى سجل للمشاركة، جعل من مصر الدولة الأولى في المنطقة العربية والثانية علي مستوى العالم من حيث عدد الراغبين في المشاركة، وهو ما يدل على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والروسي.

وأكد براني أن كل الإجراءات الخاصة بالتقييم وانتقاء المشاركين تتم بشفافية تامة ووفقا لنظام التقييم الالكتروني المصمم من قبل الجانب الروسي، مشيرًا إلى أن الأمانة الفنية التابعة للجنة المصرية التحضيرية للمهرجان اعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقيم المقالات تحقيقا للحيادية مع الجميع.

م التواصل مع المتقدمين للمشاركة في المهرجان

وأشار الدكتور عبدالله الباطش، إلى انه سيتم التواصل مع المتقدمين للمشاركة في المهرجان وذلك لبدء المقابلات الشخصية الأسبوع القادم، مبيناً أن هناك استعدادات مكثفة لخروج النسخة الحالية من المهرجان في افضل صورة، وأن هناك تنسيق مستمر واجتماعات على مدار الساعة بين أعضاء اللجنة المصرية، موضحاً أن اللجنة حريصة على وضع قواعد واضحة لاختيار المشاركين مع تقييم موضوعي للمستوى المعرفي الذى يتمتع به كل شخص، وإجادة اللغات الأجنبية مع تمثيل عادل للجنسيين ومراعاة التوزيع الجغرافي، مضيفًا أن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وبتوجيهات من معالي الوزير د. اشرف صبحى تدعم المشاركة المصرية بشكل كبير جداً.

وأكد شريف جاد الذى ترأس الوفد المصري في دورة 2017 ان الدولة المصرية دعمت المشاركة من خلال رئاسة الجمهورية ووزارة السياحة واستطاعت مصر ان تكون من افضل 7 دول على مستوى 180 دولة، مضيفًا أن دعم الدولة لنا في هذه الدورة سوف يساعدنا فى تقديم مشاركة مصرية متميزة سنقدم من خلالها عروضا فنية من خلال عرض الغناء الموسيقى لفرقة البنادرة بقيادة المايسترو محمد عزت، وعرض بالية مستوحى من الحضارة المصرية القديمة.