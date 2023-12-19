حزب الجيل: لقاء الرئيس السيسي بمنافسيه في الانتخابات يحقق مكاسب للأحزاب

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشحين المنافسين له في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هذه المقابلة أمر لا يحدث في أي دولة بالعالم في ظل انتخابات حرة ونزيهة.

الالتزام بروح المنافسة

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومقابلته لمنافسيه الثلاثة تؤكد الروح التي سادت الانتخابات الرئاسية، والتي كانت بارزة من نشاط الحملات الأربعة، وتلزمهم جميعا بروح المنافسة وعدم الخروج على ميثاق الشرف الانتخابي، مؤكدا أن مصر في ثوبها الجديد تتسع للجميع.

وأشار إلى أن الرئيس من خلال هذه المقابلة أكد من جديد انفتاحه على آراء المرشحين، ومحاولة الاستفادة مما يمكن تنفيذه خلال السنوات المقبلة، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسي على استكمال الحوار الوطني تحت رعايته، والذي كان قبلة الحياة للحياة السياسية وأعظم تدشين للانتخابات الرئاسية المصرية، وجعل الأحزاب تخوض السباق الانتخابي في حالة حركة وسكون، بدلا من الاستكانة التي كانت تعيشها خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات بكثافة

وأكد أن الحوار الوطني كان كلمة السر في هذا النشاط البارز للأحزاب السياسية التي طافت البلاد من شرقها إلى غربها لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات بكثافة، وتوضيح التحديات التي تواجه الوطن، مضيفًا أن هذه المقابلة ستحقق مكاسب للأحزاب السياسية التي تعتبر من أكثر الفائزين في هذه المرحلة.