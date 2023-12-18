حزب الجيل: الإعلام المحايد أحد عوامل تحفيز المواطنين على المشاركة بالانتخابات

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تجربة فريدة لم تجتمع كل عوامل نجاحها من قبل، فكان الإعلام محايدا، إذ منح 100 دقيقة لكل مرشح فضلا عن نقل وتغطية كل حملات المرشحين على الهواء مباشرة، كما أنه منح المصريين جرعة تثقيفية قوية عن التحديات التي تواجه الوطن.

أهمية الإعلام المحايد بالانتخابات

وأضاف «الشهابي»، في مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية 2024 عبر فضائية «dmc»، أن الإعلام المحايد كان أحد عوامل تحفيز المواطنين للمشاركة والإقبال على الإدلاء بأصواتهم، يأتي ذلك علاوة على دور الأحزاب السياسية في توعية المواطنين بالتصويت كونه واجب وطني.

الانتخابات الرئاسية 2024 مختلفة

وتابع، أن الانتخابات الرئاسية 2024 كانت مختلفة، إذ تنافس 3 مرشحين عن أحزاب قوية مع مرشح مستقبل، كما أن مؤسسات الدولة كلها كانت تقف على الحياد بين جميع المرشحين، لذلك جاءت هذه الانتخابات بلا طعون ولم يسجل بها أي ملاحظة أو خروج عن الآداب الانتخابية.