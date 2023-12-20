رئيس «الصيد الآلي»: ارتفاع إنتاج بحيرة البرلس إلى 91 ألف طن أسماك خلال 20 يوما

كشف حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، أن الصيادين يحصدون ثمار التنمية من قبل الدولة المصرية، وذلك جراء تعميق البحيرة، وتطهير الحشائش، والبوص، والغاب، من داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس، والذي ساهم وبشكل كبير في زيادة المخزون السمكي بها إلى أضعاف خلال السنوات الأخيرة.

إنتاجية 91 ألف طن أسماك في أيام

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هيئة الثروة السمكية، ووزارة الزراعة بذلوا جهدا كبيرا في تنمية بحيرة البرلس، بالتنسيق مع ديوان عام محافظة كفر الشيخ؛ الأمر الذي جعل إنتاجية البحيرة تصل لنحو 91 ألف طن منذ مطلع الشهر الجاري، وهو رقم كبير للغاية.

60 ألف صياد في كفر الشيخ

وأشار أن بحيرة البرلس في محافظة كفر الشيخ، تعد مصدر رزق لنحو 60 ألف صياد من أبناء مراكز البرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، بمهنة هي ميراث الآباء والأجداد منذ عشرات السنين.