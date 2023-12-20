الكشف على 141 مريضا من الأكثر احتياجا في قافلة طبية بالمنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 141 مريضا من الأكثر احتياجا بقرية سرسموس مركز الشهداء، وقريتي سبك الأحد وميت الوسطة مركز الباجور، وقرية منشأة الأقرع مركز منوف بالتعاون مع المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

تنظيم قوافل طبية في محافظة المنوفية

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بشبين الكوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من كسب قوت يومه.

جمعية الأورمان: علاج المرضى بالمجان في محافظة المنوفية

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان.

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم لغير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، إذ قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة المنوفية ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 54 ألف مريض، وإجراء 12 ألفا و542 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 11 ألفا و142 نظارة طبية لغير القادرين.