محافظ المنوفية يفتتح حديقة الطفل بمدينة بركة السبع

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الرصف والتطوير بمحيط الجامعة الأهلية بطوخ طنبشا بمركز ومدينة بركة السبع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف شوارع محافظة المنوفية

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف النهائية والمتكاملة بمنطقة الجامعة بمسطح 5000 متر، إذ انتهت أعمال «قطع فرمة - إنشاء أرصفة جديدة - رفع مطابق الصرف الصحي - بلاعات مياه الأمطار - فرد الطبقة الأسفلتية النهائية - تركيب بلدروات وإنترلوك على جانبي الطريق»، بتكلفة ما يقرب من 3 ملايين جنيه.

وكان محافظ المنوفية وجه خلال جولته التفقدية للجامعة في أغسطس الماضي بضرورة رصف وتطوير الشوارع المحيطة بالجامعة ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام لإضفاء مظهر حضاري وجمالي، كونه أحد المشروعات القومية ذات الأولوية الهامة وصرح تعليمى جديد يضاف إلى منظومة التعليم الجامعى بالمحافظة.

محافظ المنوفية يفتتح حديقة الطفل في بركة السبع

وافتتح محافظ المنوفية، حديقة الطفل بمدينة بركة السبع والمقامة على مساحة 1600م2 تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، حيث تم الإنتهاء من إنشاء ممرات إنترلوك وبرجولات وأرضيات نجيلة طبيعية وتطوير سور الكورنيش ومقاعد رخام للمواطنين وأعمدة إنارة وديكورية حديثة متطورة.

ووجه المحافظ بفتح الحديقة اليوم أمام الجمهور وبالمجان لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم تزامناً مع افتتاحها ، كما أمر المحافظ بوضع آلية لتشغيل الحديقة لاستغلالها الاستغلال الأمثل وتجهيز منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال داخل الحديقة.