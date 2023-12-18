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وزيرة التخطيط: ثقة الشعب المصري لم تتغير يوما في الرئيس السيسي

كتب:

وليد عبد السلام
07:12 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، وتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة واصطفافه وراء الدولة المصرية خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

الشعب المصري نجح في ممارسة حقه الدستوري بشكل حضاري

وتقدمت وزيرة التخطيط، أيضًا بالتهنئة للشعب المصري الذي نجح في ممارسة حقه الدستوري بشكل حضاري وديمقراطي يعكس عمق التجربة المصرية.

ثقة الشعب المصري لم تتغير في الرئيس السيسي

وتؤكد وزيرة التخطيط أن ثقة الشعب المصري لم تتغير يومًا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي شخصه الوطني الكريم منذ اللحظة الأولي التي تحمل فيها المسؤولية وحتى اليوم والتي ستستمر خلال الفترة الرئاسية المقبلة.

الشعب والرئيس معًا في نفس الاتجاه

وأشارت دكتورة هالة السعيد إلى أن الشعب والرئيس معًا في نفس الاتجاه لبناء وطن قوي وجمهورية جديدة للأجيال القادمة.

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