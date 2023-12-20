البرلمان يوافق على تمويل كوري بـ460 مليون دولار لتصنيع وتوريد عربات المترو

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن التمويل المقدم من بنك التصدير والاستيراد الكوري لتصنيع وتوريد عربات مترو للخطين الثاني والثالث بـ460 مليون.

تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار

واستعرض علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة حول اتفاق تمويل تنموي بقيمة 460 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى، بين مصر وكوريا الجنوبية من خلال نافدة التمويل الميسر المقدم من خلال صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري.

يأتي ذلك في ضوء التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعقب اختيار كوريا الجنوبية لمصر، لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة.

تلبية احتياجات الزيادة السكانية

وأكد خلال عرض تقرير اللجنة بالجلسة العامة أهمية تطوير مشروعات النقل المسير وتطوير الخطين الثاني والثالث لمترو القاهرة، ومشاركة تلك الخطوط لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المستمرة وللربط بين جميع خطوط النقل السككي بالجر الكهربائي داخل القاهرة الكبرى، بما يحققه من تبادل خدمة نقل الركاب وسيكون له مردود إيجابى في تخفيف التكدس المروري علي الطرق باعتباره أول وسيلة نقل حضاري.

وأضاف في كلمته أن المشروع في يأتي إطار توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وخاصة الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي، بما يُؤمن مُتطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق زيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً، و إقامة مركز تصنيع عالمي في مثل هذه الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، ومواجهة الزيادة في عدد الركاب المستخدمين للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، علاوة على تخفيض زمن التقاطر لهذين الخطين.

ورحب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بمجلس النواب بأهمية الاتفاق في ظل ما تقوم به مصرمن تطوير غير مسبوق بتوجيه من القيادة السياسية لقطاع النقل والمواصلات، خاصة المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إطار بناء مصر الجديدة.