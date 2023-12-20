«النواب» يناقش توريد 40 وحدة قطار لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

عرض علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية، عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع «تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى»، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

النواب يناقش توريد 40 وحدة قطار للخطين الثانى والثالث

وأثنى النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجهودات وزارة النقل في تطوير وتحديث خطوط مترو الأنفاق بشكل كامل، لضمان المشاركة الفاعلة لتلك الخطوط في إنشاء منظومة نقل متكامل تلبي احتياجات الزيادات السكانية المضطردة، مع الوضع في الاعتبار تحقيق أكبر استفادة تنموية من مشروعات التطوير، من خلال العمل الجاد على توطين صناعات عدد من مكونات وسائل النقل السككي بالجر الكهربائى ضمن مكونات المشروعات التي يتم تنفيذها، لتكون تلك المنظومة داعمة للاقتصاد القومي أثناء التنفيذ وبعد التشغيل، وهذا ما تمكنت الوزارة من تحقيقه من خلال الاتفاقية المعروضة التي تضمنت الاتفاق على تجميع وتصنيع عدد من العربات داخل جمهورية مصر العربية.

وقال عابد إن الهدف من الاتفاق المعروض على الجلسة العامة، هو المساهمة في توفير التمويل اللازم لتصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأضاف أن الاتفاق يدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة مكونات منظومة النقل السككي في نطاق عربات المترو، وذلك من خلال الاتفاق مع شركة هيونداى روتيم الكورية على تكوين تحالف مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، على أن يقوم هذا التحالف بتقديم خطة لتوطين صناعة القطارات، تتضمن تحديد نطاق واضح للبنود المقرر تصنيعها في مصر، ونسبة مئوية من إجمالى العمليات التصنيعية، وكذا آلية واضحة لإقامة مركز تصنيع عالمي في مصر قادر على تحقيق المنافسة لإمكانية التصدير إلى الخارج.

الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع

وأوضح عابد أنه تم بالفعل وضع برنامج تنفيذى للمشروع، يحدد منتصف عام 2023 للانتهاء من بناء المصنع الجديد وتجهيزه بالمعدات والبدء في التشغيل، على أن يتم الانتهاء من تسليم قطارات المترو وفقا لخطة التصنيع المقدمة من تحالف شركتي هيونداى روتيم، ونيريك، على النحو الآتي:

•المرحلة الأولى: تصل فيها نسبة التوطين إلى 25%.

• المرحلة الثانية: يتم زيادة نسبة التوطين لتصل إلى 35%.

• المرحلة الثالثة: الوصول بنسبة التوطين الى50%

وأشار إلى أن الاتفاق المعروض يتضمن خطة مساعدات فنية وتدريب مقدمة من الجانب الكوري ستسهم في ضمان نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية، كما يستهدف المشروع الاسهام في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار تنمية المنطقة وفقا لاستراتيجية الدولة 2030.

واختتم عابد قائلا: نظرا لجدوي المشروع الخدمية والتنموية والاقتصادية وما تتمتع به الاتفاقية، من شروط مالية ميسرة، والتحقق من قدرة الهيئة القومية للأنفاق على تحمل أعباء هذا القرض، فقد انتهى رأي اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (339) لسنة 2023.